Ruas de lazer anima moradores de três bairros

O projeto Ruas de Lazer, promovido pela Secretaria Municipal da Educação (SMED), levará diversas atividades recreativas para moradores de Nova Brasília, Valéria e Vale das Pedrinhas neste final de semana. Dentre os brincadeiras estão cama elástica, oficina de artes, pintura facial, mini parque, vôlei, futebol infantil, jogos de tabuleiro e dominó.

As atividades em Nova Brasília e Valéria vão ocorrer no sábado, 20, das 8h às 12h. No Vale das Pedrinhas, será realizada no domingo, no mesmo horário.

O projeto percorre, aleatoriamente, diversos bairros populares de Salvador e também tem parada fixa aos domingos, no Farol da Barra e no Dique do Tororó. Mas em função do Ba-Vi, o Dique não terá o serviço neste final de semana.

