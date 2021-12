Ruas de Lazer acontecem em Cajazeiras, Resgate e Periperi

Desta terça-feira (4) até a próxima quinta-feira (6), o projeto Ruas de Lazer vai acontecer nos bairros do Resgate, Cajazeiras 8 e Periperi. Dominó, dama, totó, futebol de botão, pintura no rosto e pula-pula são algumas das atividades oferecidas pela ação, que é realizada pela Secretaria Municipal da Educação, Cultura, Esporte e Lazer (Secult).

Amanhã, as atividades serão realizadas na Rua Direta da Mangueira, em Cajazeiras 8. Na quarta-feira (5), o projeto estará na Rua Senhora do Resgate, na Praça Mestre Ezequiel, no Resgate. Já na quinta-feira (6), por sua vez, a programação será na Praça da Revolução, em Periperi.

