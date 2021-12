Rua onde buraco "engoliu" carreta no Uruguai é liberada

Após ficar interditada por uma semana, a Rua Direta do Uruguai, em Salvador, onde uma carreta foi "engolida" por um buraco na última quinta-feira, 10, foi liberada, informou a Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador). O trabalho de recuperação da pista onde ocorreu o afundamento foi realizado pela Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa) e a via foi liberada por volta das 16h.

A cratera surgiu após o rompimento de um interceptor de esgoto Embasa. A carreta, que transportava 15 toneladas de ferro, só foi retirada do local um dia depois, na sexta, 11, após a transportadora retirar a carga, com a utilização de outro caminhão.

O serviço de reparo da tubulação, seguida da recomposição do trecho atingido, foi feito após a remoção do veículo. Durante a semana em que a rua ficou interditada, os motoristas tiveram que trafegar na localidade pelas transversais.

Incidente

O asfalto cedeu no início da manhã de quinta, 10, em meio as chuvas que atingiam a capital baiana. O motorista da carreta, Anselmo Duarte, disse que havia estacionado o veículo no local e, quando se preparava para sair para fazer a entrega da carga, se surpreendeu quando o veículo afundou na pista.

Logo após a carreta ser engolida parcialmente, outro buraco se abriu metros a frente. As duas crateras acabaram se unindo, e a situação ficou ainda pior. O buraco chegou a 3,5 metros de profundidade.

Para os especialistas, o peso do caminhão e as fortes chuvas contribuíram para o incidente. Apesar do susto, ninguém se feriu.

