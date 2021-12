Rua no Horto Florestal continua interditada por risco de desabamento

A Rua Santa Luzia, no Horto Florestal, continua interditada na manhã desta segunda-feira, 25, por conta do risco de desabamento de uma casa localizada na Rua dos Umbuzeiros, nos fundos do Horto.



De acordo com a Superintendência de Trânsito e Transporte de Salvador (Transalvador), ainda não há previsão de quando o tráfego deverá ser normalizado no local, uma vez que o imóvel foi condenado pela Defesa Civil de Salvador (Codesal) sob risco de desabamento total.

Lonas de plástico foram colocadas na encosta com o intuito de evitar que a situação se agrave por conta da chuva.

