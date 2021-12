Rua no Barbalho é interditada por risco de queda de casarão

A rua Professor Viegas, localizada no bairro do Barbalho, em Salvador, foi interditada nesta quinta-feira, 20, depois de ser constatado que um casarão corre o risco de desabar.

A interdição da via foi realizada pela Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), a pedido da Defesa Civil de Salvador (Codesal).

Segundo a Codesal, desde o mês de maio o Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia (Ipac) é informado sobre a grave situação do imóvel. Nesta quinta, órgão reiterou o pedido, informando que a situação do casarão havia se agravado.

Por meio de nota, o Ipac afirmou não ser o responsável pelo casarão, pois está localizado em uma área que não faz parte da atuação do instituto.

Ainda de acordo com o órgão, a primeira responsabilidade é do proprietário do imóvel. Em segunda instância é da prefeitura, que tem responsabilidade na ocupação e no ordenamento do solo da cidade.

