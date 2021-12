Rua em Brotas é entregue após um mês e meio de obras

A rua Amado Coutinho, em Brotas, onde fica Upa do bairro, vai ser reaberta nesta terça-feira, 20. A via foi interditada no dia 30 de outubro após o rompimento de uma rede drenagem que provocou uma cratera no local. A informação foi confirmada pela prefeitura de Salvador que trabalhou na recuperação da via.

De acordo com o secretário municipal de manutenção Marcílio Bastos, foi refeita toda a estrutura que corroeu após lançamento indevido de esgoto, substituindo 36 metros da rede antiga de metal por material rib loc (PVC armado). Com a participação de 30 trabalhadores e três máquinas, as obras englobaram duplicação da capacidade de vazão da rede de drenagem, que atualmente é de 60 centímetros, para 1,2 metros.

“Para isso, foi necessário abrir um canteiro de obras com cerca de 40 metros, com um escoramento específico, já que se trata de um terreno aterrado e mal compactado. O trabalho foi feito com mais cuidado, visando sempre a preservação da vida de cidadãos e operários, pois o solo se desfaz com muita facilidade. Para a escavação utilizamos uma estrutura com blindagem metálica, especialmente preparada para o trabalho em valas, o que garante mais segurança em locais onde há risco de desmoronamentos", explicou o secretário por meio de nota.

Ainda de acordo com a prefeitura, a intervenção também contou com adensamento de materiais como areia, arenoso compactado e brita, em preparação para asfaltamento e recomposição da via. A Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa) foi acionada para fazer a recomposição da rede pela qual ela é responsável, assim como as demais concessionárias de telefonia para efetuar canalização de cabos. O órgão estima que 80% da rede de drenagem responsável por captar as águas das chuvas em Salvador têm sido afetadas pelo lançamento indevido de esgoto, proveniente de casas e de estabelecimentos comerciais.

