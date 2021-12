Rua Chile será alvo de obras de requalificação durante 4 meses

O local que um dia já foi considerado um centro de compras sofisticado e ponto de encontro da elite baiana, a Rua Chile passará por obras de requalificação nos próximos quatro meses. As intervenções devem repaginar a porta de entrada do Centro Histórico de Salvador.

No projeto, o trecho de 500 metros da primeira rua do Brasil passará por serviços de rebaixamento da rede elétrica, de iluminação e de telecomunicações. A partir disso, toda a fiação passará a ser subterrânea. Haverá também a implantação de rede de gás.

Após a pavimentação, os frequentadores do local irão lembrar os tempos áureos da via, que deve receber de volta os tradicionais paralelepípedos.

O aposentado Wilson Oliveira, 84 anos, destacou que na sua juventude a Rua Chile era um dos principais locais para se fazer compras. "Aqui é o centro de referência da história da Bahia e do Brasil. Por isso, acredito que a requalificação é uma proposta muito importante para a região", disse.

Para o, também, aposentado Justino Silva, 82 anos, as obras de requalificação devem trazer de volta o charme e glamour da região. "Isso aqui era repleto de pontos comerciais, tinha uma linha de bonde com pista de paralelepípedo. Também era possível encontrar luxuosos hotéis", disse Justino

Ações

As obras fazem parte das ações do Governo do Estado por meio do projeto 'Pelas Ruas do Centro Antigo de Salvador' que, entre as ações, prevê a pavimentação de vias e requalificação de calçadas com melhorias na acessibilidade.

A intervenção na Rua Chile faz parte do lote dois do projeto, que inclui além da área do Centro Histórico, os bairros do Dois de Julho, Nazaré e Politeama.

Nesta etapa, serão investidos cerca de R$ 42 milhões na recuperação de 89 vias. O investimento total na recuperação das ruas do Centro Antigo da capital baiana é de R$ 124 milhões, contemplando mais de 270 vias.

O gestor da Diretoria do Centro Antigo de Salvador (Dircas/Conder), Maurício Mathias, destacou que as obras de requalificação, de modo geral, são importantes para a valorização do patrimônio.

"A Rua Chile é um local emblemático com prédios belíssimos. Com a conclusão das obras, a rua se tornará um local atrativo para a inciativa privada e setor público", disse Maurício.

* Sob a supervisãoda editora Meire Oliveira

