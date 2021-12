Roubos e furtos de veículos caem 6% em Salvador, diz SSP-BA

O número de furtos e roubos de veículos em Salvador caiu 6% no primeiro bimestre de 2018, em Salvador. Os dados são da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA).

De acordo com a SSP-BA, nos dois primeiros meses deste ano cerca de 109 pessoas foram presas suspeitas de estarem ligadas diretamente com a prática criminosa e 630 veículos foram recuperados.

Os furtos, modalidade em que o veículo é levado sem violência, tiveram redução de 6,6%, foram 239 casos, contra 256 em 2017. Também houve uma queda no númro de roubos, quando os criminosos ameaçam a vítima, quase sempre com armas, de 942 registros em 2017 para 891 em 2018.

Ainda segundo a SSP-BA, a desarticulação de duas quadrilhas envolvidas com furtos, roubos e desmanche de veículos também favoreceu para a queda do número da prática criminosa.

No final de fevereiro, guarnições desmontaram um bando na Estrada do Derba. Na ocorrência, três veículos foram recuperados e um trio morreu em confronto. Já no mês de março, investigadores desmontaram um galpão de desmanche, no bairro São João do Cabrito. Três pessoas foram presas em flagrante enquanto desmanchavam um carro. Motores e diversas peças de veículos foram encontradas no local.

adblock ativo