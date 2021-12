Roubo termina com prisão em shopping

Everton Santos Gonçalves, de 24 anos, foi perseguido e preso por policiais da 11ª Companhia Independente da Polícia Militar (Barra), na tarde de sexta-feira, 18, dentro do Shopping Barra, momentos depois de roubar um turista, no Morro do Cristo.

Conforme o major Edmundo Assemany, comandante da companhia, o jovem foi detido por policiais que faziam ronda na Avenida Centenário, em frente ao centro comercial. Ainda de acordo com o major, a vítima reconheceu o suspeito.

Ambos foram levados à Delegacia de Proteção ao Turista (Deltur), localizada no Pelourinho, para registar o crime. Everton, que é morador do bairro de Saramandaia, foi autuado em flagrante por roubo.

Segundo informações da Central de Polícias (Centel), horas antes da prisão de Everton, um adolescente havia sido apreendido dentro do shopping. O jovem é suspeito de ter furtado algumas peças de roupas de uma loja de departamento do centro de compras. Ele foi encaminhado à Delegacia Para o Adolescente Infrator (DAI), em Brotas.

Funcionou normalmente

Por meio da assessoria de comunicação, o Shopping Barra informou que "a ocorrência relativa à prisão de Everton aconteceu na Avenida Centenário e, em seguida, o indivíduo se dirigiu às dependências do shopping, onde foi rendido e conduzido à delegacia pela Polícia Militar". O empreendimento lamentou o ocorrido e informou que a Polícia conduziu o caso e o shopping seguiu com o seu funcionamento normal.

