Roubo de carro em frente a escola assusta pais em Canabrava

O roubo de um carro em frente de uma escola assustou pais de alunos e funcionários da unidade na manhã desta quarta-feira, 22, no bairro de Canabrava, em Salvador. Os criminosos abordaram a vítima quando ela deixava a filha no Centro Educacional Alfredo Ramos, na rua Artêmio Castro Valente.

Inicialmente, a suspeita era que uma criança teria sido levada pelos assaltantes. A situação chegou a ser confirmada por um funcionário da escola, mas, em seguida, a direção do colégio negou o fato.

Em entrevista ao Portal A TARDE, a mãe da estudante esclareceu os fatos. De acordo com ela, a filha já estava dentro do colégio quando o crime aconteceu.

A mulher explicou que achou que os bandidos queriam levá-la e, por isso, gritou. Uma outra mãe, que estava logo atrás, disse que a vítima gritava e batia no vidro do fundo do automóvel. "Foi tudo muito rápido. Foi um momento desesperador", contou.

Após o crime, a vítima desmaiou, mas passa bem. Ela prestou queixa na Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos (DFRV), na avenida ACM.

