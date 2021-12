Roubo de cabos atrasa saídas na linha 2 do Metrô e deixa estações lotadas

Os passageiros que utilizam a linha 2 do Metrô de Salvador na manhã desta quinta-feira, 21, enfrentam transtornos para embarcar nos vagões. Os pedestres reclamavam que o tempo de espera para transitar da estação Acesso Norte ao Aeroporto estava superior ao habitual.

Segundo a assessoria da CCR Metrô Bahia, por volta das 5h55 foi identificada uma falha técnica no sistema de sinalização entre as estações Pernambués e Aeroporto, provocada por ato de vandalismo. A empresa ressalta que alguns cabos do sistema foram roubados, o que prejudica a saída dos trens. A linha 1 não foi afetada.

Por causa disto, os trens estão com velocidade reduzida e com intervalo de até seis minutos entre as viagens. A CCR Metrô Bahia também colocou em circulação trens extras e, de acordo com a assessoria, está informando sobre o ocorrido através de avisos sonoros e placas de sinalização nas estações e nos trens. A orientação também está sendo oferecida por Agentes de Atendimento e Segurança (AASs). Uma equipe de manutenção tenta normalizar a operação no local.

A assessoria da CCR Metrô informou que a circulação de trens na linha 2 foi normalizada às 8h15.

A confusão nas estações de Metrô foi registrada por leitores do Portal A TARDE. “Quando cheguei na estação Pituaçu, por volta das 7h30, vi o povo saindo do metrô e dizendo que alguém tinha roubado os cabos. Logo em seguida, o trem que vinha do aeroporto voltou de ré. Com isso, tivemos que sair da estação”, afirma o usuário Nilson Sales. Ele acrescentou que ninguém da CCR informou sobre o problema dentro da estação quando ele chegou. Por conta da situação no metrô, os pontos de ônibus na região de Pituaçu estão cheios. “Além disso, os ônibus estão passando lotados e o trânsito na Paralela está congestionado. Um transtorno para voltar para casa”, reclama.

