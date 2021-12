Rótula do Abacaxi ganha mais 3 viadutos nesta quarta-feira

Dez novas faixas para o tráfego de veículos, sendo seis urbanas e quatro para veículos de carga. Nesta quarta-feira, 29, com a presença confirmada do presidente Lula, mais três viadutos serão liberados na Rótula do Abacaxi, na Via Expressa Baía de Todos-os-Santos. As obras são parte do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) do governo federal, e os três viadutos integram as frentes I e II do projeto – ao todo, são sete – para fazer a ligação entre o porto da cidade e a BR-324, principal via de entrada e saída da capital baiana.





