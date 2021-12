Rota especial é criada para acesso à Fonte Nova na Copa

Uma rota especial, nomeada Fan Walk, foi criada no Centro antigo de Salvador para os torcedores chegarem na Arena Fonte Nova nos dias de jogos da Copa do Mundo. O caminho de um quilômetro foi criado para facilitar a chegada ao estádio e contar um pouco da história da cidade aos turistas que virão aos jogos na capital baiana.

O trajeto começa no Terminal de Passageiros, no Comércio, e segue pelo Terreiro de Jesus, Cruzeiro do São Francisco, desce pela Ladeira do Pax, sobe, em seguida, a Ladeira do Prata, passa pela Santa Clara do Desterro e vai até a Ladeira da Arena Fonte Nova.

O acesso ao estádio também é parte das obras estaduais de requalificação urbana, que pretendem revitalizar o sistema viário, recuperar as calçadas e casarões, renovar a iluminação pública e cênica, além de realizar a manutenção e limpeza de monumentos, vias e igrejas e implantar dispositivos que garantam a acessibilidade para os portadores de necessidades especiais ou com mobilidade reduzida, nos 11 bairros que integram o Centro antigo de Salvador.

adblock ativo