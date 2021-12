Rota de acessibilidade facilita ida de deficientes ao Pelô

Com a Rota de Acessibilidade inaugurada nesta quinta-feira, 5, no Pelourinho, os mais de três milhões de pessoas com deficiência como cegos, cadeirantes, pessoas que precisam de muletas, entre outros, existentes na Bahia, além dos turistas, poderão conhecer o Centro Histórico com mais facilidade.

Foi feito, ao todo, um quilômetro de vias facilitadoras de acesso, que vão ajudar na entrada a pontos importantes do Pelourinho como a Igreja de São Francisco, Ordem Terceira, Solar Ferrão, Casa de Jorge Amado, Igreja de São Pedro do Clérigos e outros pontos do Centro Histórico.

A obra contemplou intervenções como alargamento e requalificação de ruas, criação de rampas, corrimão e piso tátil para cegos, dentre outras intervenções. O projeto, intitulado Pelô Acessível, foi elaborado pela Secretaria da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos (SJCDH).

adblock ativo