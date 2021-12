Rota aérea Salvador-Miami entra em operação neste domingo, 29

Entra em operação neste domingo, 29, o voo direto Miami-Salvador através da empresa Latam Airlines. A rota tem saída dos Estados Unidos aos domingos e desembarque em Salvador na madrugada de segunda-feira, às 1h55.

A aeronave, modelo Boeing 767, tem capacidade para 238 passageiros, sendo 220 em classe econômica. O intinerário Salvador-Miami será feito na madrugada das segundas-feiras, com decolagem às 3h25.

Segundo a Secretaria do Turismo da Bahia (SETUR), com a adição da rota, a Bahia amplia a sua malha aérea internacional, contando com 27 voos regulares vindos dos Estados Unidos (Miami), Portugal (Lisboa), Argentina (Buenos Aires e Córdoba), Espanha (Madri) e Colômbia (Bogotá), operadas pelas empresas Latam, TAP, Aerolíneas Argentinas, Air Europa, Gol e Avianca.

