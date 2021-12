Ronda Escolar recupera aparelhos celulares roubados

Doze aparelhos celulares roubados e outros pertencentes de vítimas foram recuperados por equipes da Ronda Escolar, na manhã desta segunda-feira, 17, no bairro do Resgate, em Salvador. Na ação, um adolescente envolvido no crime foi apreendido e encaminhado à Delegacia para o Menor Infrator (DAI) e outros dois homens que participavam dos roubos foram localizados.

As guarnições estavam em visita a uma escola no bairro de Pernambués quando foram informadas por uma das vítimas sobre um trio que tinha acabado de cometer assaltos na localidade. Com a identificação do veículo – utilizado pelos rapazes para cometer os roubos -, os policiais iniciaram o acompanhamento do carro até o final de linha do Resgate. Na tentativa de fuga, um deles atirou contra os PMs, foi atingido e socorrido para o Hospital Roberto Santos.

Além dos aparelhos celulares, um revólver calibre 32, um simulacro de arma de fogo e um carro modelo Celta com restrição de roubo também foram apreendidos. Todo material, assim como o rapaz capturado, foram levados para a Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV).

