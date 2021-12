Ronda acaba com um morto e PM baleado em Castelo Branco

O soldado da Polícia Militar Anaxagoras Bispo da Silva, 44 anos, lotado no Pelotão de Emprego Tático (Peto) da 47ª CIPM (Pau da Lima), foi baleado na panturrilha no início da tarde desta quinta-feira, 4, quando fazia rondas na Rua da Paz, em Castelo Branco, próximo ao depósito da Antárctica. Ele foi levado ao Hospital do Subúrbio (HS) e passa bem.

Conforme informações da assessoria da PM, por volta de 12h, ao chegar na localidade, a guarnição foi recebida a tiros por alguns indivíduos. Quatro suspeitos foram presos e conduzidos ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Com Celso da Silva Moreira, o Pezão, Dinei, Well e Edson, foram apreendidas duas pistolas calibre .40 e 9 mm, além de drogas, segundo versão oficial. Dois adolescentes de 15 e 16 anos foram apreendidos e encaminhados à Delegacia Para o Adolescente Infrator (DAI).

Na mesma ação, um homem, ainda não identificado, caiu de cima da laje de uma das casas da rua, quando tentava fugir. Ele foi levado ao Hospital Eládio Lassérre, em Cajazeira 2, onde já chegou morto.

Sob anonimato, um policial informou que Pezão é irmão de Rômulo Ferreira Moreira, o Nikito, apontado como chefe do tráfico de drogas da Rua da Paz, a localidade conhecida como Antárticta, em Castelo Branco. Pezão já havia sido preso em julho de 2013 com 58 papelotes de maconha e 90 pedras de crack.

Durante toda tarde, os suspeitos foram interrogados pelo delegado Marcelo Sansão, coordenador da 2ª Delegacia de Homicídios (DH/ Central). Os policiais também foram ouvidos por Sansão. O major José Mesquita, comandante da 47ª CIPM, foi procurado pela reportagem para dar mais informações sobre o fato, no entanto, não foi localizado.

