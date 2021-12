Rompimento em interceptor da Embasa abriu cratera no Uruguai

Um rompimento em um interceptor de esgoto da Embasa, localizado a 3,5 metros de profundidade, foi o que causou a abertura da cratera que "engoliu" um caminhão no bairro do Uruguai, nesta quinta-feira, 10. A informação foi passada pela Agência de Comunicação da Prefeitura (Agecom). A recomendação é de que os motoristas evitem a área, que foi interditada pela Transalvador.

Conforme a Agecom, a Prefeitura já acionou a Embasa e os trabalhos de recuperação da pista começam assim que a transportadora retirar a carga, com a utilização de outro caminhão, e depois da remoção do veículo pela Transalvador. A previsão é que os trabalhos de recuperação do asfalto tenham início ainda esta noite.

Em nota, e Embasa confirmou o acidente envolvendo uma tubulação da rede coletora de esgotos que atende a localidade. Segundo a empresa, a transportadora responsável pela carreta que caiu no buraco está providenciando a retirada do veículo e, após a remoção, será iniciado o serviço de reparo da tubulação, seguida da recomposição do trecho atingido.

Segundo o secretário municipal de Infraestrutura e Defesa Civil, Paulo Fontana, as fortes chuvas somadas ao peso do caminhão sobre a rede de esgoto antiga podem ter ocasionado o rompimento do interceptor, provocando, consequentemente, o afundamento" do asfalto. A Defesa Civil informou que já conversou com a diretoria da Embasa, que reconheceu o problema e se prontificou a resolver.

Um engenheiro da Defesa Civil de Salvador (Codesal) esteve, na tarde desta quinta, no local onde o asfalto cedeu. Conforme o especialista, as fundações dos imóveis das proximidades não foram afetadas. Além da Codesal, as superintendências de Trânsito e Transporte (Transalvador) e de Conservação e Obras Públicas (Sucop) monitoram o local.

A situação no local se agravou depois que a cratera que prendeu o caminhão, carregado de ferro, aumentou rapidamente, no final desta manhã, após se unir a um outro buraco que surgiu em frente. Apesar do incidente, ninguém ficou ferido.

Para casos de emergência, a Codesal informou que permanece com o plantão 24 horas atendendo às solicitações pelo telefone 199. A ligação é gratuita.

