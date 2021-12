Rompimento de tubulação deixa 26 localidades sem água

O fornecimento de água foi suspenso em 26 localidades nesta sexta-feira, 3, por conta de um rompimento de uma rede distribuidora de água, na avenida Paralela. O vazamento foi provocado durante serviço na obra de duplicação da avenida Orlando Gomes e construção da avenida 29 de Março. Inicialmente a Embasa havia informado 27 localidades, mas confirmou que houve um erro de digitação na listagem.





Para interromper o vazamento e fazer o serviço de manutenção na rede distribuidora, foi necessário suspender o abastecimento em algumas localidades. As áreas afetadas são:



Alphaville,

Costa Verde,

Jardim Vila Verde

Mussurunga,

Narandiba,

Orlando Gomes,

Paralela,

Patamares,

Parque São Cristóvão,

São Cristóvão,

Trobogy,

Colinas da Ponte,

Alto do Coqueirinho,

Farol de Itapuã,

Itapuã,

Jardim Encantamento,

Nova Brasília,

Plakaford,

Nova Conquista,

Bairro da Paz,

Alamedas de Praia,

Praia do Flamengo,

Stella Maris,

Vila dos Sargentos,

Jardim Piatã,

Loteamento São Francisco





De acordo com a Embasa, o serviço o serviço foi finalizado por volta das 15h, três horas antes do prazo estipulado pela empresa, e abastecimento será retomado gradativamente em até 24h.

