Rompimento de cano deixa trânsito lento na avenida Centenário

Um cano da rede de distribuição de água rompeu neste domingo, 25, na avenida Centenário, em Salvador. O vazamento aconteceu próximo a um posto de combustíveis, que fica localizado na entrada do bairro do Calabar, sentido Dique do Tororó.

O fluxo de veículos ficou lento no local. De acordo com a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), o tráfego está complicado, mas sem retenção.

Uma publicação compartilhada por Jornal A TARDE (@jornalatarde) em 25 de Fev, 2018 às 10:31 PST

Equipes da Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa) e da Transalvador já estão no local. Não há informações sobre o que causou o rompimento.

Em nota, a Embasa informou que a distribuição de água será interrompida na avenida Centenário, no Chame-Chame e no Calabar por causa do reparo do vazamento. A previsão de conclusão é às 20h, quando o fornecimento de água deverá ser retomado gradativamente.

