Rompimento de adutora ameaça distribuição em 122 áreas

Cerca de 122 bairros e localidades de Salvador estão ameaçados de ter o abastecimento de água interrompido devido ao rompimento de uma adutora na BR-324, na altura da Jaqueira do Carneiro, causado durante obras do metrô na quarta-feira, 1º. A informação foi divulgada nesta quinta, 2, pela Empresa de Águas e Saneamento S.A. (Embasa).

O número estimado é 258% maior que o divulgado anteriormente, quando 34 áreas tiveram o serviço suspenso. O risco de suspensão inclui o Centro, Cidade Baixa, Cabula, Brotas, Barra, Graça, Pituba e Nordeste de Amaralina, dentre outros [confira lista completa abaixo].

A Embasa divulgou também que a população de Salvador deve "intensificar medidas de economia de água, evitando desperdícios", até que o reparo seja concluído e o abastecimento seja regularizado.

De acordo com a assessoria da Embasa, operários trabalham no local para reparar o dano à adutora principal de água tratada. O dano, afirmou o órgão, foi causado pelas obras do Metrô.

Cronograma

Já a assessoria da CCR Metrô Bahia disse que engenheiros e técnicos da concessionária estão empenhados no trabalho de avaliação do local para identificar as causas e definir a estratégia de restauração da adutora". Mas que, até o momento, não é possível avaliar se o cronograma das obras do metrô sofrerá algum impacto.

No entanto, não há prazo para que a situação seja regularizada e a Embasa desconhece ainda o volume de água perdida por conta da ruptura. Já o cálculo do valor do conserto da adutora somente será concluído após a finalização do serviço.

"Trata-se de um trabalho de alta complexidade, que envolve o conserto de uma tubulação de 1m20 diâmetro, localizada a 11 m de profundidade", informou por meio de nota a assessoria do órgão.

A adutora principal, segundo a concessionária de água e esgoto, é uma das principais tubulações que alimentam o sistema da capital, que extrai água da Estação de Tratamento Principal, em Candeias, até o Centro de Reservação do Cabula, o maior do município.

"Com a interrupção da adutora, o sistema teve redução na vazão de água tratada distribuída. Inicialmente, o maior impacto ocorreu no reservatório do Cabula, mas, como o sistema de abastecimento é interligado, os demais reservatórios também estão sendo afetados", acrescentou a assessoria da Embasa.

Somente nos municípios de Amélia Rodrigues, Coração de Maria, Conceição do Jacuípe (Berimbau) e Terra Nova, que tiveram o abastecimento suspenso na quarta, a situação foi regularizada. Estas cidades foram afetadas por conta da necessidade de interrupção da operação da Estação de Tratamento Principal, em Candeias, para conter o vazamento na adutora.

Gás natural

O fornecimento de gás natural foi suspenso aos segmentos automotivo (gás natural veicular) e industrial de Salvador, além do Shopping da Bahia, nesta quinta, 2. A informação foi divulgada pela Secretaria de Comunicação Social do Governo do Estado da Bahia (Secom). Já os cientes residenciais e comerciais tiveram mantida a distribuição de gás.

O procedimento atende a um pedido feito pela Embasa à Companhia de Gás da Bahia (Bahiagás), para fazer a interrupção do fluxo de gás natural em um gasoduto, próximo à adutora que sofreu rompimento, na altura da Jaqueira do Carneiro.

Ainda segundo informações a Secom , assim que forem restabelecidas as condições de segurança, o fornecimento será normalizado. Os clientes que desejarem eventuais esclarecimentos podem entrar em contato através do telefone da Bahiagás 0800 071 9111.

