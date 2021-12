Romena é presa com duas garrafas com cocaína no aeroporto

Uma romena de 22 anos foi presa na sexta-feira, 27, tentando embarcar com duas garrafas de cocaína diluída em vinho no Aeroporto Internacional Deputado Luís Eduardo Magalhães, em Salvador.

De acordo com a Polícia Federal (PF), a jovem ia viajar para Lisboa, capital de Portugal, com a droga. Os policiais suspeitaram da bagagem e fizeram o teste no próprio aeroporto, confirmando a presença da droga.

Ainda segundo o órgão, ela permanece em custódia da PF no aeroporto até segunda-feira, 30, quando será encaminhada para o presídio estadual. Depois disso, será julgada por crime de tráfico internacional de drogas e, possivelmente, deportada para a Romênia. A PF não informou o nome da jovem.

