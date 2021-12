Rolé Brasil visita a Barra neste sábado

Em sua segunda edição, na capital baiana, no sábado, 8, o projeto Rolé Brasil ocupa as ruas da Barra para contar a história do local. A aula gratuita ao ar livre começa às 10h e será ministrada pelo professor Rodrigo Rainha.

O ponto de encontro será em frente ao Museu Náutico da Bahia, no Farol da Barra. Depois, os interessados no circuito irão ao Forte Santa Maria (Espaço Carybé das Artes), Instituto Mauá, Forte de São Diogo, Igreja de Santo Antônio da Barra e Cemitério dos Ingleses.

O objetivo é difundir a ideia de que a cidade é uma plataforma em constante construção, sendo a história um elemento importante para a compreensão e potencial transformação.

Procurado por A TARDE, o historiador informou que o projeto foi elaborado de forma multidisciplinar e conta com a participação de professores de geografia e sociologia.

Rodrigo Rainha também criticou a lógica como as pessoas constituem a relação com a cidade: "As pessoas olham a rua, mas não se sentem parte dela".

Ele também lembrou que a cultura brasileira tem uma forte influência da tradição imperial. "O Brasil foi, por muito tempo, parte de um império e de uma monarquia: a nossa república foi constituída de maneira confusa, pois cultivamos o hábito de que a coisa pública não é pública, mas pertence ao imperador, o rei, por exemplo", citou.

Questionado por que escolheu a Barra para a segunda edição do evento, Rainha respondeu que visitar o local é uma das formas mais interessantes de as pessoas compreenderem a formação das cidades do Brasil.

O Farol da Barra é um ícone da cidade", comentou durante a conversa. Ele disse, ainda, que é fundamental compreender o papel da Baía de Todos-os-Santos.

Projeto

O Rolé Brasil é organizado pela faculdade Estácio e tem o incentivo da Lei Rouanet. No dia 19 de novembro, em homenagem ao mês da Consciência Negra, o projeto fará mais uma edição em Salvador, no Pelourinho.

Além da capital baiana, as cidades de São Paulo (SP) e Fortaleza (CE) integram a ação pedagógica.

Rainha destacou que o Rolé Brasil quer provocar as pessoas a entenderem que o espaço público é delas para que cuidem do lugar.

