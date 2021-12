Rodoviários votam greve da categoria nesta quinta-feira

Os rodoviários vão votar, em duas assembleias, às 9h e 15h, nesta quinta-feira, 14, a aprovação da greve da categoria. A votação acontece no dia seguinte à reunião entre empresários e trabalhadores, nesta quarta, que não resolveu o impasse nas negociações.

O presidente do Sindicato dos Rodoviários, Hélio Ferreira, afirmou que, caso a greve seja aprovada nas assembleias, a cidade amanhecerá sem ônibus na próxima quarta-feira, 20. "Se não houver avanço, a cidade amanhece quarta-feira sem ônibus", disse. O sindicato informou que na tarde desta quarta-feira, 13, protocolou na Superintendência Regional do Trabalho e Emprego (SRTE) um pedido de intermediação, na tentativa de evitar a paralisação.

Hélio diz que a categoria está focada na campanha salarial e não descarta a greve. "A categoria está unida no objetivo dela que é a campanha salarial, mas diante dos impasses impostos pelos patrões, está pronta para iniciar greve", disse.

Entre as reivindicações dos rodoviários estão incluídos: reajuste salarial, fim da contrapartida no ticket e no plano de saúde, PLR, contratação de mais mulheres para o setor operacional pelas empresas, gratificação de Carnaval e fim da dupla função para motorista de micro-ônibus.

