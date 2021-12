Rodoviários votam estado de greve em assembleia nesta quinta

Os rodoviários realizam assembleia nesta quinta-feira, 7, às 9h e às 15h, para votar o estado de greve da categoria. De acordo com o Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários do Estado da Bahia (Sintroba), a decisão de abrir votação foi tomada depois de quatro rodadas de negociação com os patrões sem que as empresas apresentassem contraproposta à pauta de reivindicações dos trabalhadores.

Na assembleia, também será avaliada a proposta do Ministério Público do Trabalho - MPT que foi apresentada na terça-feira, 6, e propõe reajuste salarial com base na inflação mais 2,5% de ganho real, ticket de R$16 com contrapartida de 5% desse valor paga pelo trabalhador, e redução da contrapartida no plano de saúde de R$27 para R$13,50.

De acordo com o MPT, patrões e empregados voltam a se reunir no MPT quarta-feira, 13, às 9h.

