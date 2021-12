Rodoviários voltam a rodar no IAPI após protesto

Os rodoviários voltaram a circular nesta terça-feira, 15, no bairro de IAPI. Os ônibus foram recolhidos na tarde desta segunda, 14, após um coletivo ser incendiado durante uma manifestação.

Os trabalhadores decidiram normalizar o transporte mesmo sem reforço no policiamento. A reportagem de A TARDE esteve no fim de linha do bairro, onde houve o protesto, e não localizou nenhuma viatura da Polícia Militar.

De acordo com o diretor do Sindicato dos Rodoviários, Daniel Mota, apesar da decisão, os rodoviários continuam amedrontados. "Não tem jeito, a violência continua, mas temos que cumprir nosso papel de transportar a população. Mas ainda estamos apreensivos e temerosos", disse ele, acrescentando que é necessário reforçar a segurança do transporte público na cidade.

"Agora o transporte virou moeda de troca, se fazem alguma coisa com eles (os criminosos), eles colocam fogo em ônibus. Além do risco de alguém se ferir, esse coletivo (queimado) faz falta para gente trabalhar e para população que perde o veículo", reforçou.

Manifestação

Moradores do bairro protestaram depois que uma dona de casa de 34 anos, o filho dela de 7 anos e uma vizinha de 13 foram baleados durante uma ação da Polícia Militar (PM). De acordo com a PM, uma guarnição foi enviada para o bairro e avistou um grupo com cerca de 20 homens atirando em uma pessoa. Houve troca de tiros e as vítimas foram baleadas. A comunidade alega que a polícia chegou atirando.

De acordo com familiares, a dona de casa, que não teve o nome revelado, e o filho foram atingidos dentro de casa. A mulher foi baleada duas vezes nas nádegas. Já o filho foi atingido duas vezes no pé direito. A vizinha, que também estava com a dona de casa e o filho dela, foi baleada duas vezes no abdômen e no peito de raspão.

Os três foram levados para o Hospital Ernesto Simões Filho, no Pau Miúdo, e já tiveram alta.

