Rodoviários vão circular normalmente nesta sexta, afirma sindicato

A direção do Sindicato dos Rodoviários de Salvador confirmou, no início da tarde desta quinta-feira, 29, que os ônibus irão circular normalmente nesta sexta-feira, 30, dia em que está previsto a greve geral contra a reforma da Previdência e trabalhista, proposta pelo governo de Michel Temer.

Segundo o vice-presidente do sindicato, Fábio Primo, os rodoviários também participarão dos movimentos que acontecerão na região do Shopping da Bahia (antigo Iguatemi), pela manhã, e no Centro da cidade, no período da tarde, mas de forma que a população não fique prejudicada.

"Os profissionais que estiverem escalados para trabalhar no turno da manhã participarão da manifestação da tarde (no Campo Grande) e os do turno da tarde irão participar do protesto da manhã", explicou.

Outras categorias

Sindicatos de outras categorias confirmaram, à equipe de reportagem do Portal A TARDE, que os trabalhadores irão aderir a greve e que a paralisação das atividades será por 24h. São eles:

* Ferroviários: retomarão as atividades às 6h deste sábado, 1º;

* Bancários: só voltarão a trabalhar na próxima segunda, 3;

* Unidades hospitalares do estado: só funcionarão os serviços de urgência e emergência. Os profissionais que trabalham com serviços como ambulatório, consulta e laboratório irão cruzar os braços. O Sindsaúde (dos profissionais de saúde do estado) informou que a categoria vai aderir ao movimento, mas salientou que a assistência ao paciente não será comprometida.

A CCR Metrô, responsável pelo funcionamento e manutenção do metrô de Salvador, informou, por meio da assessoria de comunicação, que o serviço irá funcionar normalmente das 5h à 0h. A reportagem não conseguiu falar com os representantes dos trabalhadores da categoria até as 13h.

Atos em Salvador

Estão previstas duas manifestações nesta sexta: a primeira será às 6h, em frente ao Shopping da Bahia, e a segunda às 15h, partindo da praça Campo Grande, no Centro de Salvador.

*Sob supervisão da editora-coordenadora Iloma Sales

