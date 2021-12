Rodoviários tentam acordo e não têm data prevista para parar

Os rodoviários, que estão em estado de greve, não pretendem parar nesta segunda-feira, 15. De acordo com o diretor do sindicato da categoria, Daniel Mota, a entidade ainda tenta um acordo com os empresários.

A aprovação do estado de greve em assembleia na última quinta, 11, autoriza os trabalhadores a pararem as atividades a partir desta segunda. Contudo, a categoria solicitou a intermediação da Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob), Ministério Público do Trabalho (MPT) e Ministério Público Estadual (MPE) para convencer o patronato a reabrir a mesa de negociação.

Nesta segunda, 15, às 10 horas, representantes do sindicato se reúnem com o secretário de Mobilidade, Fábio Mota. "A Semob não tem poder de deliberação, mas pode convencer os empresários a voltarem a mesa", disse.

Eles pedem a reposição da inflação mais 5% de reajuste. Os empresários não aceitam essa proposta e alegam enfrentar um deficit mensal de R$ 12 milhões.

"Estamos até o último minuto apostando no entendimento, mas a categoria continua mobilizada", explica Mota, acrescentando que a assembleia deu autonomia ao sindicato para decidir o melhor dia para deflagrar a greve.

