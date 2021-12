Rodoviários se reúnem para discutir greve

Os rodoviários estão reunidos nesta segunda-feira, 17, véspera do dia agendado por eles para iniciar a greve da categoria. A diretoria do sindicato dos trabalhadores define o rumo do movimento. Nesta segunda, motoristas e cobradores voltam a se reunir com os empresários na tentativa de evitar a paralisação. O encontro será no Tribunal Regional do Trabalho (TRT).

Nas últimas rodadas de negociação, com intermediação do Ministério Público do Trabalho (MPT) e da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego (SRTE), os patrões ofereceram 6% de reajuste, enquanto os trabalhadores pedem 13%. As duas partes flexibilizaram o índice de aumento, mas ainda não chegaram a um acordo.

Eles também divergem em relação a jornada de trabalho. Enquanto os rodoviários querem a redução da carga horária para 6h30, o patronato não aceita a redução da jornada.

Caso não haja acordo, os trabalhadores ameaçam parar a partir de meia-noite desta terça, 18.

adblock ativo