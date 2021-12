Rodoviários se reúnem para definir se paralisam atividades nesta sexta

Os rodoviários ainda não definiram como será a participação da categoria no Dia Nacional de Mobilização contra a Reforma Trabalhista, que acontecerá nesta sexta, 10, em todo o país.

Segundo o vice-presidente do sindicato dos rodoviários, Fábio Primo, os trabalhadores seguem reunidos nesta quinta, 9, para definir a forma de adesão ao movimento.

"Este é um embate muito delicado, já que é uma decisão sobre parar ou não a cidade, por isso ainda estamos decidindo sobre a nossa adesão", ressaltou.

Na Bahia, o movimento é convocado pela Central Única dos Trabalhadores (CUT), e vai reunir diferentes categorias profissionais, que podem paralisar totalmente as atividades ou aderir parcialmente à mobilização.

No caso dos rodoviários, uma das formas seria a "operação tartaruga", com circulação dos ônibus apenas pelas faixas da direita e bloqueio do tráfego em alguns pontos da cidade.

