Rodoviários se reúnem com patrões, mas impasse continua

Em campanha salarial, os rodoviários estiveram reunidos nesta quarta-feira, 13, com os empresários e representante do Ministério Público do Trabalho (MPT). O encontro de conciliação teve início às 9h e terminou por volta das 13h, mas as partes não chegaram a um acordo.

De acordo com o diretor do Sindicato dos Trabalhadores em Transporte Rodoviário no Estado da Bahia (Sintroba), Daniel Mota, houve uma primeira etapa de negociação, mas ainda há impasse entre patrões e empregados.

Os trabalhadores aprovaram estado de greve há seis dias e podem parar caso não haja acordo. O presidente do sindicato da categoria, Hélio Ferreira, disse, nesta terça, que a data-limite deles é na próxima terça, 19, quando os rodoviários podem parar se não chegarem a um consenso com os empresários.

A categoria pede reajuste de 20%, tíquete-alimentação de R$ 20, plano médico e odontológico pagos integralmente pelos patrões, cesta básica no valor de R$ 300, participação nos lucros e resultados, adicional de insalubridade e fim da dupla função para motoristas de micro-ônibus.

O MPT propõe ganho real de 2,5% acima da inflação no ano e redução do valor descontado dos funcionários para o plano de saúde, dos atuais R$ 27 para R$ 13,50.

