Rodoviários são treinados para conviverem com ciclistas

Cerca de três mil motoristas de ônibus serão capacitados para compartilhar as ruas de Salvador com os usuários de bicicleta. A ação está sendo implantada através do workshop "Vou de boa - Respeito o ciclista". O treinamento simula aspectos reais do compartilhamento das vias entre ônibus e bicicletas. Os motoristas têm a oportunidade de se colocarem no lugar do ciclista, numa situação muito próxima da realidade.

Os rodoviários vivenciam o impacto da convivência entre esses dois modais de transporte, percebendo detalhes como o barulho do ônibus, o vácuo e a insegurança que a proximidade pode causar. A ideia é fortalecer em cada motorista o respeito a distância de 1,5 metros, a velocidade, ao espaço dos ciclistas na via, entre outras condutas que contribuem para a segurança do ciclista.

A prefeitura tem a como meta adotar na cidade cerca 350 quilômetros de circuitos cicloviários até 2016. Neste mês foram entregues mais ciclofaixas permanentes, a da Avenida Imperatriz, Avenida Luiz Tarquínio, Aeroporto e Alphaville.

O workshop é uma iniciativa municipal que acontece através do Movimento Salvador Vai de Bike em parceria com o Sindicato das Empresas de Transporte Público de Salvador (SETPS) e o Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (SENAT).

