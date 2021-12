Rodoviários recusam proposta de patrões nesta segunda

Após várias horas, a negociação entre rodoviários e patrões terminou sem acordo no início da tarde desta segunda-feira, 30. Em nota, o Sindicato do Rodoviários diz que "esgotou todas as possibilidades de acordo". Mas a categoria ainda tem uma segunda rodada de negociação na sede do Ministério Público do Trabalho (MPT).

Conforme o sindicato, os empresários realizaram nesta segunda, a primeira proposta aos rodoviários: reajuste salarial de 8%, sem acréscimos no tíquete-alimentação. Oferta essa, não aceita pelos trabalhadores.

O superintendente Flávio Nunes da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego (SRTE) - que media a negociação - fez uma contraproposta de 10% de reajuste no salário, aumento de 8% no tíquete-alimentação e adequação de até 4 níveis para os cargos da manutenção. Porém, essa proposta foi rejeitada pelos empresários.

Os rodoviários votam nesta tarde, em assembleia, às 15h, se mantêm a greve marcada para começar a partir da 0h desta terça, 31.

adblock ativo