Rodoviários realizam manifestação nesta quinta

Os rodoviários de Salvador realizarão uma manifestação pela redução da jornada de trabalho e melhoria ou mudança do plano de saúde nesta quinta-feira, 4. A saída está prevista para as 16h, no Campo Grande e seguirá em direção à Praça da Sé.

Em nota, o Sindicato dos Rodoviários da Bahia (Sinttroba) informa que a redução da jornada é bandeira permanente da categoria, que já havia conseguido reduzir de 7h20 para 7h quando o governo federal editou a Lei 12.619. Por outro lado, a legislação teve efeito inverso e os trabalhadores passaram a trabalhar mais uma hora já que não podem se afastar do ônibus e continuam responsáveis pelo que acontecer ao veículo.

Além da redução da jornada para 6h, os rodoviários também pedem a mudança do plano de saúde, atual HapVida, que segundo nota não consegue atender à demanda da categoria. Na tarde de quarta, 3, os trabalhadores protestaram em frente ao Hospital Tereza de Lisieux, pertencente ao grupo e também no cortejo do 2 de Julho.

