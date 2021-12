Rodoviários realizam dois protestos contra a retirada de linhas em Salvador

Um grupo de rodoviários já se concentra na manhã desta sexta-feira, 30, no Campo da Pólvora, em Salvador, onde protesta contra a retirada de linhas de ônibus na capital baiana. Do local, os trabalhadores partem em caminhada até o Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA), para entregar um documento à promotora Rita Tourinho.

Segundo o diretor de imprensa do Sindicato dos Rodoviários, Daniel Mota, a categoria protesta contra as demissões e a quantidade de linhas retiradas dos bairros, que têm prejudicado os usuários do sistema de transporte público. "A população está sendo prejudicada com a retirada de linhas. O prefeito ACM Neto tem que sentar na mesa para conversar com a gente. Nós só queremos ser ouvidos", diz Daniel.

Mais tarde, às 15h, a categoria volta a se reunir em nova manifestação, desta vez no Campo Grande. Segundo o sindicato, a proposta é fazer uma manifestação pacífica, sem atrapalhar o trânsito.

A reportagem do Portal A TARDE solicitou um posicionamento da Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob) sobre o assunto, mas não obteve resposta do órgão.

