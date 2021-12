Rodoviários realizam assembleias nesta quinta

Os rodoviários, que estão em estado de greve, fazem duas assembleias nesta quinta-feira, 19, para discutir as reivindicações da campanha salarial da categoria. Serão dois encontros às 9 e 15 horas na sede do Sindicato dos Bancários.

De acordo com o diretor do Sindicato dos Rodoviários, Daniel Mota, os trabalhadores devem decidir o rumo do movimento nas assembleias. Eles vão discutir também se vão realizar assembleias nas portas das garagens de ônibus, o que representaria atraso na saída dos coletivos.

Representantes da categoria também participam na sexta, 20, de uma mesa de negociação na Superintendência Regional de Trabalho e Emprego (SRTE), quando podem chegar a um acordo com o patronato.

Eles também aguardam a intermediação do prefeito ACM Neto na negociação.

Os rodoviários pedem reajuste de 18% no salário, ticket-alimentação no valor de R$ 20 e a redução do desconto do auxílio-alimentação.

