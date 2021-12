Rodoviários realizam assembleia sem paralisação nesta quarta

Os rodoviários realizam duas assembleias nesta quarta-feira, 7, mas o presidente do sindicato da categoria, Hélio Teixeira, descarta a possibilidade de paralisação de ônibus. De acordo com ele, as assembleias não serão nas garagens das empresas, e sim, no auditório do Sinergia, no Aquidabã, às 9 e 15 horas, permitindo que os trabalhadores compareçam no horário de folga.

Apesar de negar paralisação nesta quarta, o sindicalista disse que "existe grande possibilidade de ter greve" nos próximos dias. "As negociações foram encerradas e se não forem reabertas, não tem outra alternativa a não ser a greve", disse Hélio, explicando que a deflagração da greve não será discutida na assembleia desta quarta.

Os trabalhadores pedem 15% de reajuste, tíquete refeição de R$ 20, implantação do Plano de Cargos e Salários, redução da jornada de trabalho para 6 horas e fim da dupla função. O sindicalista reclama que os empresários não apresentaram nenhuma proposta em um mês de negociação.

"Não apresentamos proposta pela dificuldade do ponto de vista financeiro e porque quando eles apresentam uma pauta com 60% de reajuste, querem provocar. Eles pediram 15% de aumento, que somados a outros benefícios fica mais de 60% de reajuste. Não tem como negociar", explica Jorge Castro, diretor do Sindicato das Empresas de Transportes (Setps).



Está agendada uma reunião intermediada pela Superintendência Regional de Trabalho e Emprego (SRTE) para esta sexta, 9, às 14 horas.

adblock ativo