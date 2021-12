Rodoviários protestam e poucos ônibus circulam em Salvador

Os rodoviários protestam nesta sexta-feira, 11, em Salvador. A categoria nega que haja uma paralisação geral da categoria, mas poucos ônibus são vistos circulando na cidade. De acordo com a Transalvador, algumas empresas estão recolhendo seus veículos para as garagens.



O diretor do Sindicato das Empresas de Transporte Público de Salvador (SETPS), Jorge Castro, disse que não tem informações sobre os protestos e que ainda está apurando para saber o que está acontecendo.

No início da manhã, os trabalhadores fecharam a Estação Pirajá, a segunda maior da cidade. Por lá, passam cerca de 100 mil pessoas por dia. Ao mesmo tempo, manifestantes bloquearam a BR-324, colocando fogo em objetos na via.



O movimento causou congestionamento de cerca de cinco quilômetros na rodovia, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF). A estrada foi liberada no meio da manhã.

Os rodoviários também fecharam a estação de Mussurunga. Não há protesto no local, mas os ônibus não entram no terminal de transbordo. O mesmo aconteceu na estação da Lapa.

Durante as manifestações na BR-324 e em Pirajá, alguns ônibus foram depredados.

Motivo

Essa é a terceira manifestação da categoria esse ano. Nas demais, motoristas e cobradores pediam que o sindicato da categoria repassasse a gratificação de Carnaval, mas a entidade argumentou que ainda não recebeu o dinheiro porque dependia da entrega de documentos exigidos para a assinatura do convênio com a prefeitura.



O governo municipal divulgou nota informando que o repasse da verba do Carnaval para os rodoviários depende apenas do sindicato, já que o recurso já está disponível "para o repasse assim que as pendências forem sanadas".



Representantes do sindicato dos rodoviários não foram localizados por meio dos telefones dos dirigentes da entidade para esclarecer porque a documentação ainda não foi entregue completamente, permitindo a liberação da verba.



Mas o diretor do sindicato Daniel Mota questionou, em entrevista a uma emissora de televisão, a exigência da prefeitura de documentação para liberar a verba. "O prefeito (ACM Neto) como gestor tem que chamar a responsabilidade para ele e pagar essa gratificação. Essa documentação nunca foi exigida. A prefeitura tem que repassar o dinheiro para os empresários e eles depositam na nossa conta. A bola está com o prefeito e empresários", disse.

Os rodoviários também estão em campanha salarial, pedindo 15% de reajuste, jornada de 6 horas, ticket alimentação de R$ 20, participação nos lucros e resultados (PLR), plano de saúde pago integralmente pelos empresários e fim da terceirização.

Trânsito

De acordo com a Superintendência de Trânsito e Transporte (Transalvador), a manifestação dos motoristas e cobradores trava o trânsito em Salvador, principalmente em Pirajá, São Caetano, Mata Escura, Paralela e Suburbana. Além do movimento da categoria, outros dois protestos complicam o trânsito na cidade.

Estudantes do Colégio Estadual Landulfo Alves fecharam o Comércio e trabalhadores da construção civil seguem em passeata pela avenida Barros Reis, sentido Retiro.

