Rodoviários planejam parar para obrigar empresas a cumprir acordo coletivo

O Sindicato dos Rodoviários anunciou, na manhã desta segunda-feira, 23, que poderá realizar protestos relâmpagos em Salvador em virtude da falta de cumprimento por parte das empresas de transporte público do acordo coletivo da categoria. A data do possível protesto não foi informada.

De acordo com Daniel Mota, diretor de imprensa do Sindicato dos Rodoviários, os protestos vão acontecer se não houver um acordo entre o patronato e a categoria. Segundo o dirigente, a intenção é que os protestos causem o mínimo de transtornos para o cidadão.

Alguns pontos do protesto foram citados por Daniel Mota. Segundo ele, "por cada coletivo incendiado, cerca de cinco trabalhadores são demitidos. Isso acontece por que não há veículos para reposicionar os motoristas e cobradores, logo temos demissões em massa. Nos contra-cheques, todo mês desconta, mas tem cerca de oito meses que não é depositado o FGTS".

Mota ainda pondera que os rodoviários não estão tendo acesso gratuito na estação de metrô de Pirajá, e que os fardamentos não estão adequados.

O diretor do Sindicato das Empresas de Transporte Públicos de Salvador (Setps), Jorge Castro, alega desconhecer qualquer tipo de descumprimento do acordo coletivo. Acrescentou também, que até o momento, o Sindicato dos Rodoviários da Bahia não entrou em contato com o Setps para informar sobre a suposta paralisação.

adblock ativo