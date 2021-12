Rodoviários participam de nova rodada de negociações

Representantes do Sindicato dos Rodoviários do Estado da Bahia participam nesta terça-feira, 21, de mais uma rodada de negociações com o patronato. Durante a manhã, eles estão reunidos com o Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Salvador (Setps), no bairro de Brotas. Outra reunião está marcada para 14h, desta vez com a Associação das Empresas de Transporte Coletivo Rodoviário (Abemtro).

A categoria reivindica o reajuste salarial de 15%, a redução da jornada de trabalho, aumento do valor do ticket refeição - que atualmente é de R$ 11 -, contratação de mulheres e o aumento da participação de Lucros e Resultados (PRL).

O secretário de comunicação do Sindicato dos Rodoviários, Daniel Mota, explica que a última proposta de reajuste oferecido pelas empresas foi de 3,21%. "Elas só aceitam discutir com uma contra-proposta, diminuindo o número de folgas do domingo e rediscutindo o banco de horas. Mas os trabalhadores já estão com muitas doenças ocupacionais com o excesso de carga horária", enfatiza.

Um dos motivos apontados por Daniel que aumentam a jornada de trabalho são os buracos nas ruas e os consequentes congestionamentos. "Os rodoviários tentam desviar dos buracos para não causar danos aos veículos, mas isto pode causar acidentes. Estamos vivenciando um problema seríssimo e o prefeito não está preocupado com a segurança dos 2.500 ônibus da cidade", ressalta o sindicalista.

Nesta quarta-feira, 22, a categoria volta a se reunir em assembleia, que acontece na sede do Sindicato dos Eletricitários da Bahia (Sinergia), no bairro das Sete Portas, para avaliar as propostas discutidas e o andamento das negociações.

adblock ativo