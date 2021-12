Rodoviários param nove empresas nesta quinta

Rodoviários de nove empresas pararam para realizar assembleias na manhã desta quinta-feira, 16, por volta das 6h, e atrapalharam a vida de milhares de soteropolitanos. Participaram da mobilização trabalhadores da BTU, Verdemar, Rio Vermelho, União, Transol, Capital, Ilha Tropical, Central e Ondina. O movimento foi finalizado por volta de 10h30.

De acordo com o presidente do Sindicato dos Rodoviários do Estado da Bahia, Hélio Ferreira, os trabalhadores pararam para discutir a campanha salarial nas garagens. Dentre as reivindicações, eles pedem 15% de reajuste, redução da jornada de trabalho de 8h para 6 horas, tíquete refeição de R$ 15, plano de saúde extensivo para a família pago pela empresa, fim da dupla função e contratação de mulheres.

"São reuniões com a categoria. Precisamos conversar com os trabalhadores de cada garagem", explica Hélio. A paralisação afeta o transporte em toda cidade, com destaque para a região da Bonocô, Cardeal da Silva, Paralela, São Cristóvão, Estação Mussurunga, Estação Pirajá, Estação Iguatemi e orla.

Reclamações - A marisqueira Nilza Nunes foi uma das prejudicadas pelo movimento. Ela saiu de casa às 5h20, em Águas Claras, e 2 horas depois ainda estava na Estação Pirajá. "Consegui pegar um ônibus muito cheio em Águas Claras, que está um inferno. Queria ir trabalhar na ilha, mas pelo visto não vou conseguir", afirma.

A vendedora Tainá de Melo também reclama da paralisação: "É um absurdo. Toda vez que os rodoviários param quem paga são os usuários. Soube que eles vão parar amanhã (sexta) a (garagem da) Barramar. Se isso acontecer, a Estação Pirajá vai ficar um inferno pior do que já é normalmente".

A psicologa Juliana Cruz, que saiu da Barra em direção ao bairro da Pituba, afirmou que só ficou sabendo da paralisação nesta manhã. "Acho que os rodoviários têm o direito de reivindicar melhores salários, mas eles têm também que avisar antecipadamente às pessoas para que se programem. De surpresa, uma paralisação desta acaba ocasionando um transtorno muito grande para a população", salienta.

<GALERIA ID=18296/>

Novas paralisações - O presidente do sindicato nega que haja paralisações programadas para as outras nove empresas que fazem o transporte urbano em Salvador. Mas sindicalistas não descartam que isso aconteça. De acordo com Hélio, isso será definido após o movimento desta quinta.

Coletivos lotados - Os ônibus que estão saindo nesta manhã circulam superlotados, principalmente os da Estação Pirajá. Lá, por sinal, uma passageira desmaiou dentro de um veículo da empresa Axé e foi socorrida. Não há informações se ela passou mal por conta da superlotação no ônibus. O estado de saúde dela ainda não é conhecido.

*Colaborou Edilson Lima e Juracy dos Anjos

adblock ativo