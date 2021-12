Rodoviários param e ônibus não circulam nesta terça

Mesmo com a rejeição da greve em assembleia, os rodoviários pararam nesta terça-feira, 27. Isso porque alguns trabalhadores não aceitaram a validade da assembleia comandada pelo sindicato. Eles alegam que a proposta do patronato foi apreciada por um grupo de 40 motoristas e cobradores vinculados ao sindicato.



Nesta manhã, não há ônibus circulando pela cidade, apesar do Tribunal Regional do Trabalho (TRT) determinar que uma frota mínima com 70% dos ônibus circulem em Salvador, sob pena de pagamento de multa diária de R$ 100 mil. Os pontos estão cheios e veículos clandestinos fazem o transporte da população. Micro-ônibus do Sistema de Transporte Complementar estão circulando.



As garagens estão cheias e com rodoviários aglomerados em frente. Viaturas da Polícia Militar (PM) reforçam a segurança em frente às garagens e nas estações de transbordo.



Alguns rodoviários protestam na rua Djalma Dutra, Baixa dos Sapateiros e na Sete Portas, onde fica o Sindicato dos Eletricitários da Bahia (Sinergia), espaço utilizado pela categoria para realizar assembleia. Os manifestantes deixaram alguns ônibus fechando a via, o que congestiona o trânsito no local.

A proposta do patronato, aprovada pelo sindicato, foi de reajuste de 9% no salário e ticket, além da redução da carga horária de 8 para 7 horas. O dissídio da categoria será julgado às 8 horas no TRT.

