Rodoviários param de circular no final de linha do Pau Miúdo

Os rodoviários deixaram de circular até o final de linha do Pau Miúdo, em Salvador, na manhã desta terça-feira, 21. O motivo, segundo Daniel Mota, diretor do sindicato da categoria, foi uma troca de tiros que aconteceu no bairro entre policiais e criminosos na noite desta segunda, 20.

Com clima de insegurança, o final de linha foi transferido provisoriamente para o largo do Queimadinho, nas imediações do Hospital Ana Nery, na Caixa D'Água. "Nós solicitamos à Polícia Militar a implantação de uma Base Móvel ali na região do final de linha do Pau Miúdo. Nós vamos ficar aqui no Queimadinho e não vamos sair enquanto a PM não colocar a base lá", afirmou Mota.

A distância entre o final de linha oficial e o improvisado é cerca de um quilômetro, conforme o sindicalista.

A Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) disse que a polícia segue realizando rondas na região e garantindo todos os serviços.

Tiroteio

De acordo com a PM, homens da 37ª Companhia Independente (37ª CIPM) realizavam patrulhamento na rua 5 de Dezembro, quando foram "recebidos a tiros". Os policiais revidaram.

Uma pessoa, ainda não identificada, foi atingida pelos disparos. A vítima – do sexo masculino – chegou a ser socorrida para Hospital Ernesto Simões Filho, onde está custodiada.

Com o suspeito, foram apreendidos uma pistola calibre 9 milímetros — com numeração suprimida —, dois carregadores, além de 41 trouxinhas de maconha. O caso foi registrado na Central de Flagrantes, na avenida ACM.

adblock ativo