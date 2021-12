Em protesto, os rodoviários de Salvador pararam de entrar nas estações da Rodoviária, Lapa, Pirajá, Mussurunga e Acesso Norte na manhã desta quarta-feira, 8. Por conta da ação, o tráfego é complicado nas vias próximas aos terminais, já que eles fizeram as áreas externas destes locais como ponto de parada.

Segundo Fábio Primo, vice-presidente do sindicato da categoria, a manifestação, que começou por volta das 4h, é por conta da do vale transporte dos rodoviários não dar direito à integração com o metrô, fazendo com que eles tenham que pagar uma tarifa a mais. "Existe a integração entre ônibus e metrô para a população, mas não para nós (rodoviários) ", disse.

Devido ao ato, o tráfego é intenso na avenida Paralela, que dá acesso à Estação Mussurunga, sentido Centro. O engarrafamento chega a São Cristóvão. Há lentidão também na avenida Vale do Tororó, para quem acessa a Lapa; na região da Rótula do Abacaxi, nas proximidades do Acesso Norte; na avenida Tancredo Neves, nas imediações da Rodovária; e na região da estação Pirajá. Neste último, policiais acompanham a manifestação.

"Até o momento, não temos horário para a finalização da manifestação", afirmou Primo. O protesto atrapalha a vida de passageiros, que estão confusos com relação onde pegar o transporte público. Muitos, inclusive, escolheram caminhar até o seu destino final.

Rodoviários param de circular nas estações e causam transtorno em Salvador | Foto: Divulgação/ATarde

