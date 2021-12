Rodoviários param de circular na Santa Mônica após prisão de suspeito

Mais um bairro amanheceu nesta sexta-feira, 27, em Salvador, sem o serviço de transporte público. Desta vez, os rodoviários decidiram não circular até o final de linha do bairro da Santa Mônica. Segundo Fábio Primo, vice-presidente do sindicato da categoria, o ato acontece como uma medida preventiva após a prisão de suposto traficante no bairro vizinho, no Pero Vaz, na noite desta quinta, 26.

A categoria teme que, por conta disso, haja retaliação e que novos ônibus sejam atacados, assim como ocorreu na Santa Cruz na última quarta, 25, quando um homem, apontado pela polícia como traficante, foi morto em confronto. "Sentimos medo de que mais ônibus seja incendiado", disse.

>> Suspeitos de atear fogo em ônibus na Santa Cruz são identificados

Ainda segundo o dirigente, a medida deve seguir até que se tenha uma sensação de segurança na região. "Vamos avaliar a situação e podemos voltar a circular ainda hoje, mas isso não é uma afirmação", informou ele.

A reportagem do Portal A TARDE procurou a assessoria de comunicação da Polícia Militar (PM), que informou que a segurança na região foi reforçada.

Este é o quarto bairro na capital baiana que teve a circulação de ônibus suspensa em virtude da violência. Desde a última quarta, 25, os rodoviários pararam de entrar na Santa Cruz, no Vale das Pedrinhas e no Nordeste de Amaralina.

A suspensão do serviço nestas localidades ocorreu após dois coletivos serem incendiados após a morte de Erivelton de Assis Santos, 22 anos, suspeito de tráfico de drogas na região, segunda a polícia. Familiares do homem, no entanto, contestam a versão de que a vítima teria relação com a criminalidade.

