Rodoviários param atividades após derrubada de banheiro

Em resposta a uma ordem da Superintendência de Controle do Uso e Ordenamento do Solo (Sucom), que determinou a derrubada de um banheiro que era usado por motoristas na Rua Sabino Silva, no bairro de Ondina, em Salvador, rodoviários que circulam pelo local resolveram paralisar as atividades na tarde desta segunda-feira, 11. A mobilização também paralisou a circulação dos ônibus nos terminais da Estação da Lapa, Praia do Flamengo, IAPI, Santa Mônica e no Pau Miúdo.

Em nota enviada à imprensa, a Sucom informou que a demolição do sanitário foi resultado de um pedido movido pela promotora do Ministério Público (MP-BA), Hortência Gomes Pinto, moradora de um dos prédios em frente ao terminal de Sabino Silva. A ação, segundo o órgão, foi determinada após denúncia encaminhada ao MP pelos moradores da região, que alegavam que o equipamento estava sendo usado indevidamente, "gerando intranquilidade e riscos à saúde pública".

"É importante destacar que o procedimento da autarquia foi legal, uma vez que havia a determinação do MP e o equipamento ocupava indevidamente uma área pública. A Sucom se propôs a se reunir com os representantes dos rodoviários para discutir o assunto", informa a nota.

O Sindicato dos Rodoviários informou, também por meio de nota, que a instalação dos banheiros no final de linha foi uma luta da categoria que resultou em acordo com a prefeitura e empresas de ônibus, em 2009. "O poder público se comprometeu, na época, a instalar 32 banheiros, dois em cada final de linha. Apenas oito foram instalados".

Manifestação - Motoristas e cobradores paralisaram as atividades por volta das 15h. Conforme iam chegando aos terminais, os coletivos ficavam parados e não retornavam para as ruas, o que pegou muitos usuários do transporte de surpresa. Por conta da demora, muitos passageiros decidiram caminhar ao invés de esperar os ônibus. A paralisação só foi encerrada após as 17h e os motoristas aos poucos foram retomando as atividades.

Por conta da paralisação, o trânsito ficou complicado em diversos bairros da cidade. A Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador) informou que todas as vias de acesso à região da Lapa ficaram congestionadas.

O tráfego no Dique do Tororó, além das avenidas Centenário, Bonocô e Garibaldi, também ficou com bastante lentidão, em razão dos protestos. O fluxo de veículos também seguiu com retenções em todos os bairros periféricos onde ocorreram as manifestações. Ainda de acordo com a Transalvador, o trânsito foi normalizado em todos os locais após as 19h.

