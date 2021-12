Rodoviários paralisam atividades das 4h às 8h nesta sexta

Os rodoviários de Salvador vão paralisar as atividades na manhã desta sexta-feira, 15. De acordo com o sindicato da categoria, os ônibus vão permanecer nas garagens das 4h da manhã até as 8h. A decisão foi tomada em reunião no começo da noite desta quinta-feira, 14.

A paralisação acontece em apoio ao Dia Nacional em Defesa da Democracia e contra o "golpe", proposto pela Central Única dos Trabalhadores (CUT). A categoria é contra o impeachment da presidente Dilma Rousseff.

O sindicato informou ainda que manifestações devem ocorrer também entre representantes do comércio e dos bancos. Um ato no Campo Grande está marcado para as 15h.

adblock ativo