Rodoviários normalizam transporte na Via Regional

Os rodoviários voltaram a circular na Via Regional no final da manhã desta terça-feira, 13. O serviço foi suspenso após um ônibus ter sido incendiado na última quinta, 8. A ação aconteceu depois que dois homens foram mortos no Jardim Nova Esperança.

Com a suspensão do transporte público na Via Regional, as linhas foram desviadas para Canabrava ou Pau da Lima. No total, 52 linhas passam pela região.

Os rodoviários decidiram retomar a circulação de coletivos na região para avaliar as condições de segurança, de acordo com o sindicato da categoria.

Já na Santa Mônica, o transporte continua suspenso. Segundo Mota, não há previsão para normalizar o serviço na localidade. Os ônibus, que estão parando no IAPI, foram recolhidos no bairro após a morte de Ricardo Rodrigues de Souza, 29 anos, conhecido como "Bucha de Sena".

Ele era apontado como chefe do tráfico de drogas na localidade e fez parte do "Baralho do Crime" da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) como "Ás de Ouro".

Após o crime, traficantes decretaram toque de recolher na localidade e ameaçaram incendiar coletivos, o que não chegou a acontecer. A segurança foi reforçada na região desde segunda.

Mota disse que os rodoviários estão preocupados com os ataques a ônibus. Segundo ele, foram queimados 11 coletivos esse ano, deixando a categoria insegura.

De acordo com a assessoria da Polícia Militar (PM), o policiamento foi reforçado na Via Regional, Santa Mônica e nas imediações (IAPI, Pero Vaz e Curuzu).

