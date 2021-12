Rodoviários normalizam serviço no bairro do IAPI

Os rodoviários decidiram normalizar o serviço na manhã desta quinta-feira, 28, após ter deixado de parar no final de linha do bairro do IAPI desde quarta, 27. A paralisação ocorreu por conta de um suposto toque de recolher em virtude de uma morte na região.

Durante este período, os motoristas estavam fazendo o Largo do Retiro de ponto final. Segundo Daniel Mota, diretor do sindicato da categoria, o serviço foi normalizado também na Santa Mônica, após a sensação de segurança nas localidades.

"Estamos vendo viaturas (da polícia) circulando e o major Ricardo (Silva, da 37ª Companhia Independente da Polícia Militar da Liberdade) nos garantiu ter segurança nestas regiões", disse Mota.

