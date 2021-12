Rodoviários não param no final de linha do Centro de Convenções após ataque a ônibus

Depois de um ônibus ser incendiado, os rodoviários deixaram de parar no final de linha do Centro de Convenções, no Stiep, na manhã desta sexta-feira, 11. O diretor do sindicato da categoria, Daniel Mota, disse que não há prazo para regularizar o transporte no bairro.

De acordo com ele, os coletivos estão circulando no Stiep, só não param no final de linha. De acordo com o diretor, a medida é por conta da segurança dos motoristas e cobradores, além dos passageiros. "Ali é muito deserto. Durante a noite ainda é pior, por conta do Centro de Convenções que está desativado", disse.

Em nota, a Polícia Militar informou que o policiamento foi reforçado desde a noite desta quinta, 10, após a ação criminosa no Stiep.

Caso

A ação criminosa aconteceu na noite desta quinta, por volta das 22h30, na avenida Simon Bolivarno, nas proximidades do Centro de Convenções, em Salvador. Informações preliminares dão conta de que um homem teria entrado no coletivo, jogado um líquido inflamável e ateado fogo. Não houve registro de feridos.

O caso é investigado pelo Grupo Especial de Repressão a Roubos em Coletivos (Gerrc). Até o momento ninguém foi preso. Caso alguém tenha informações sobre o crime pode ligar para o número 3235-0000, Disque Denúncia da Secretaria da Segurança Pública.

